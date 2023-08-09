Это коллапс: лесные пожары разрушают один из островов на Гавайях

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Лесные пожары начались на гавайском острове Мауи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Nekrasov; 5-tv.ru

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Там объявлено чрезвычайное положение, на ликвидацию бедствия брошены силы Национальной гвардии штата.

Лесные пожары прямо сейчас уничтожают один из самых живописных островов Гавайского архипелага — Мауи. Огонь распространяется стремительно — этому способствуют жара и штормовой ветер, порывы которого достигают 27 метров в секунду.

Небо заволокли черные плотные облака дыма и пепла, на дорогах коллапс. Огонь уничтожает дома, без света остались порядка 13 тысяч человек.

Местных жителей, как отмечается, эвакуируют. По данным AP, на Мауи объявлено чрезвычайное положение, на ликвидацию бедствия брошены силы Национальной гвардии Гавайев.

Ранее 5-tv.ru писал, что площадь в семь тысяч гектаров охватил природный пожар в Португалии. Огонь подступил близко к нескольким населенным пунктам.

Власти в экстренном порядке эвакуировали жителей. К борьбе с пожарами подключили авиацию.

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Это коллапс: лесные пожары разрушают один из островов на Гавайях

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