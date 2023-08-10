Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 19 0

Причиной составления административного протокола послужили его материалы в Telegram-канале.

Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Читайте нас в: Дзен Новости

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Илью Варламова* за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил 5-tv.ru сообщил источник из зала суда.

Причиной составления административного протокола послужили материалы в Telegram-канале без плашки иноагента.

Заслуженный статус Илья Варламов получил 23 марта этого года. Спустя какое-то время он подал иск к Минюсту РФ с требованием снять статус иноагента. Однако Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о том, что внесение в реестр иностранных агентов блогера абсолютно законно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам тюрьмы.

* — признан в РФ иноагентом

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
11:53
В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис»
11:52
«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
11:46
Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией
11:41
Блогера Варламова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
11:33
Энергоблок Запорожской АЭС переведут в состояние «горячий останов»

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Мощная поддержка: фанаты из разных стран оборвали телефон менеджера Лады Дэнс
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку