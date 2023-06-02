Суд оставил блогера Илью Варламова* в списке иноагентов

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 54 0

Медийная личность крайне негативно высказывалась в адрес поддерживающих спецоперацию россиян и не только.

Суд оставил блогера Илью Варламова* в списке иноагентов

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о том, что внесение в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова* абсолютно законно.

Как стало известно 5-tv.ru, Варламова спонсировали иностранные источники. По словам представителя Минюста, блогер вел политическую деятельность и распространял недостоверные сообщения, публикации и большие материалы в сети. Также мужчина крайне негативно высказывался о россиянах, которые поддерживают действия России на Украине.

Также недавно он официально объявил о переезде в другую страну. Несмотря на это, он продолжает вести личный блог на Youtube для русскоязычной аудитории, в котором большинство материалов посвящает темам урбанистики, политики и новостей России и мира.

Свой заслуженный статус иноагента он получил 23 марта этого года.

Спустя какое-то время Варламов подал иск к Министерству юстиции РФ с требованием снять статус иноагента. Интересно, почему? Ответ дал адвокат Тимур Матвеев, который объяснил, что многие знаменитости обратились в суд с таким прошением для того, чтобы нормализовать финансовое положение, которое у них пострадало.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Пугачевой не смог оспорить статус иностранного агента

* — признан в РФ иноагентом

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