Россия в ближайшее время поставит странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна

Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. <…> Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сказал министр.

Москва приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к выполнению обязательств по соглашению при выполнении Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, Россия продолжит поставлять африканским странам зерновые культуры на разных условиях.