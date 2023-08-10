Россия в ближайшее время поставит странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

О том, что Москва продолжит обеспечивать нуждающиеся страны продовольствием, заявлял президент.

Россия в ближайшее время поставит странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«Мы африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. <…> Думаю, что в ближайшее время эти поставки будут осуществлены», — сказал министр.

Москва приостановила свое участие в зерновой сделке 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к выполнению обязательств по соглашению при выполнении Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, Россия продолжит поставлять африканским странам зерновые культуры на разных условиях.

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