Путин: РФ продолжит поставлять зерно странам Африки безвозмездно

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Россия также будет оказывать содействие африканским государствам и в развитии энергетики.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Россия продолжит поставлять африканским странам зерновые культуры на разных условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия также будет оказывать содействие странам Африки и в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности их экономики в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях.

«Причем имеются ввиду не только традиционные источники энергии, но и инновационные — реализуемые по линии нашего „Росатома“. План действий также предусматривает углубление промышленной кооперации, осуществление совместных проектов в информационно-коммуникационной области», — добавил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также, по его словам, Россия обеспечит бесплатную доставку.

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