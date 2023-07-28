Путин: РФ продолжит поставлять зерно странам Африки безвозмездно

Россия продолжит поставлять африканским странам зерновые культуры на разных условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Африка».

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия также будет оказывать содействие странам Африки и в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности их экономики в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях.

«Причем имеются ввиду не только традиционные источники энергии, но и инновационные — реализуемые по линии нашего „Росатома“. План действий также предусматривает углубление промышленной кооперации, осуществление совместных проектов в информационно-коммуникационной области», — добавил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также, по его словам, Россия обеспечит бесплатную доставку.