«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 651 0

Ирина Безрукова убеждена, что в контенте не хватает интеллигентности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko / Izvestia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В сети транслируются абсолютно разноплановые материалы.

Ирина Безрукова убеждена, что в контенте не хватает интеллигентности. О разнообразии материалов, которые транслируются на интернет-площадках, актриса театра и кино эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

Ирина Безрукова отметила, что сейчас в сети можно найти абсолютно разноплановый контент: есть и «стерильные» видеоролики, и в тот же момент абсолютно безбашенные. Однако не всегда транслируемые материалы приходятся актрисе по душе.

«Может быть, не хватает интеллигентности. Как вы считаете? Я считаю, что интеллигентности иногда не хватает контенту», — уверена артистка.

Также Ирина Безрукова отметила состояние российского кинематографа. По ее мнению, сейчас снимается большое количество качественных фильмов и сериалов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ирина Безрукова навсегда отказалась от алкоголя.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы
16:31
Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на собственную школу под Ростовом
16:22
«Морковка для ослов»: политолог высмеял идею Бербок создать «зонт» над Украиной
16:16
«Рекордный показатель»: Элла Памфилова оценила выборы в новых регионах РФ
16:14
Кольцо похоже на обручальное: что изменилось в жизни вдовы Абдулова
16:05
Обрушение произошло в шахте в Турции: около 300 человек остаются взаперти

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России