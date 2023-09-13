«Не хватает интеллигентности»: Ирина Безрукова о контенте

В сети транслируются абсолютно разноплановые материалы.

Ирина Безрукова убеждена, что в контенте не хватает интеллигентности. О разнообразии материалов, которые транслируются на интернет-площадках, актриса театра и кино эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

Ирина Безрукова отметила, что сейчас в сети можно найти абсолютно разноплановый контент: есть и «стерильные» видеоролики, и в тот же момент абсолютно безбашенные. Однако не всегда транслируемые материалы приходятся актрисе по душе.

«Может быть, не хватает интеллигентности. Как вы считаете? Я считаю, что интеллигентности иногда не хватает контенту», — уверена артистка.

Также Ирина Безрукова отметила состояние российского кинематографа. По ее мнению, сейчас снимается большое количество качественных фильмов и сериалов.

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