Измененное сознание — не вариант? Почему Безрукова навсегда отказалась от алкоголя

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 41

Ирина Безрукова навсегда отказалась от алкоголя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Актриса прошла нелегкий жизненный путь, тем не менее она ведет здоровый образ жизни.

Ирина Безрукова не пьет алкогольные напитки. Об этом она сообщила на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

Артистка рассказала, что не сталкивалась с потусторонними силами, хотя слышала от знакомых истории о том, как они встречали паронормальные явления.

«Может быть, дело в том, что я совсем не пью алкоголь или ничего не использую для состояния измененного сознания», — смеется актриса.

Ирина Безрукова считает себя обычным человеком, не обладающим никакими экстрасенсорными способностями, поэтому она далека от мистики.

Самым тяжелым и трудным для актрисы стал 2015 год, ведь он безвозвратно поменял ее жизнь. Весной того года артистка театра и кино потеряла своего единственного сына в результате несчастного случая. 25-летний парень немного приболел: у него была небольшая температура. Оставшись дома, сын Безруковой решил пойти в ванную комнату, где случайно поскользнулся и ударился головой об косяк, в результате чего мгновенно умер. Сама актриса в тот момент была на гастролях и узнала о страшном событии от своей подруги.

А через пару месяцев после смерти сына от артистки к другой женщине ушел ее муж Сергей Безруков, с которым она прожила вместе 15 лет. В беседе с Лерой Кудрявцевой Ирина призналась, что до сих пор не может простить предательство бывшего супруга. Тем не менее актриса продолжает играть в Московском губернском театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков. По признанию артистки, ее коллеги, работающие в театре, стали давно частью ее семьи, а своего бывшего мужа она практически там не видит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя 8 лет брака.

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