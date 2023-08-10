Охотник перепутал плавающего подростка с гусем и выстрелил ему в голову

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93 0

Юноша был госпитализирован с места происшествия.

Охотник перепутал плавающего подростка с гусем и выстрелил ему в голову

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мужчина перепутал купающегося в реке Северная Сосьва 15-летнего подростка с гусем и выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре Ханты-Мансийского округа Югры.

Инцидент произошел 8 августа недалеко от населенного пункта Кимкъясуй. По данным правоохранителей, несовершеннолетний плавал в водоеме, в то время как 69-летний мужчина охотился с гладкоствольным ружьем на диких птиц. Фигурант передвигался по реке на лодке и, заметив «добычу», прицелился и совершил выстрел.

Парень был госпитализирован с огнестрельным ранением головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Расследование с целью установления остальных деталей и обстоятельств продолжается.

По итогам проведенных следствием действий оценка будет дана не только действиям охотника, но и исполнению законодательства, регулирующего летний отдых. Проверка буде также проведена на соблюдение органами полномочий ко контролю за лицами, владеющими оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла.

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