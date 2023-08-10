Жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

Женщина в Саратове проглотила осу и умерла от анафилактического шока

Жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Она скончалась до приезда скорой помощи.

Жительница Саратова скончалась в результате анафилактического шока после того как случайно проглотила осу. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Инцидент произошел несколькими днями ранее, 6 августа, неподалеку от населенного пункта Вязовка в Гагаринском районе Саратова. Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу. Бригада скорой помощи пострадавшей помочь не успела, та скончалась до приезда медиков.

Уточняется, что у женщины была подтверждена астма. В результате укуса насекомого у нее развился анафилактической шок. На данный момент это официальная причина смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что пчелы попытались лишить мужчину автомобиля в Подмосковье. Ему пришлось обратиться за помощью к местным пчеловодам. Из автомобиля жжужащих выкуривали.

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