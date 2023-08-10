Министр обороны ЦАР посетит Россию на следующей неделе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Некоторые подробности привел посол Центральноафриканской Республики.

Министр обороны ЦАР посетит Россию на следующей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Министр обороны ЦАР посетит Россию на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики Клода Рамо Биро.

Уточняется, что делегация приедет на форум «Армия-2023».

«Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — уточнил Биро.

К слову, представители 41 страны уже заявили о своем намерении принять участие в мероприятиях международного военно-технического форума, который запланирован на август 2023 года и пройдет в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области. Ожидается, что свои экспонаты площадке предоставят порядка 1,5 компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается сотрудничество ЦАР и России.

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