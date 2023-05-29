Заинтересованы в военной базе: как развивается сотрудничество ЦАР и России

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Посол ЦАР в РФ Додону-Пунагаза: республика заинтересована в российской военной базе

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Страна уже поставляет в РФ редкие сорта дерева.

Одна из стран, представителей которой ожидают на саммите, это Центральноафиканская республика (ЦАР). Государство ведет переговоры с Россией по сотрудничеству в нескольких сферах, среди них — создание инфраструктуры, в том числе развитие железнодорожного транспорта, возведение домов, строительство фабрик и заводов.

Например, в ЦАР планируют начать выпускать отечественные машины «УАЗ Патриот». Республика уже поставляет нам редкие сорта дерева.

Эти и другие планы развития двустороннего экономического сотрудничества представители африканского государства намеры обсудить с российскими коллегами в Санкт-Петербурге.

Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил, что его страна серьезно готовится к этому событию. Он добавил, что республика заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. В последние недели Россия поставила африканской стране шесть военных самолетов.

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