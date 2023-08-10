Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

Мятежники в Нигере пригрозили убить президента страны Мохамеда Базума, если какая-либо страна предпримет попытку интервенции. Об этом со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщает Associated Press.

Представители хунта сообщили о намерении заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд 7 августа во время ее визита.

«Хунта Нигера заявила, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть», — сообщается в статье.

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план потенциальной интервенции в Нигер, но этот вариант раскритиковал ряд стран — к примеру, республика Чад и Алжир. В МИД РФ подчеркнули, что вмешательство во внутренние дела Нигера — контрпродуктивно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Нигерии готов к переговорам с мятежниками.