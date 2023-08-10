Президент Нигерии выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Прежде стало известно о формировании в стране нового правительства.

Президент Нигерии выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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Президент Нигерии Бола Тинубу выразил готовность вести переговоры с захватившими власть в Нигере мятежниками. Об этом сообщают местные СМИ.

«Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — цитирует Тинубу телеканал Al Jazeera.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое правительство переходного периода создано в Нигере. В его состав вошли 20 человек. Среди них — гражданские и военные лица.

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