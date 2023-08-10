Президент Нигерии выразил готовность к переговорам с мятежниками в Нигере
Прежде стало известно о формировании в стране нового правительства.
Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou
Президент Нигерии Бола Тинубу выразил готовность вести переговоры с захватившими власть в Нигере мятежниками. Об этом сообщают местные СМИ.
«Необходимо уделить первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу, чтобы вернуться к конституционному правлению в Нигере», — цитирует Тинубу телеканал Al Jazeera.
Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое правительство переходного периода создано в Нигере. В его состав вошли 20 человек. Среди них — гражданские и военные лица.
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