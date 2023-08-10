Российское масштабное наступление на Харьков приближается с каждым днем.

Российская армия продолжает вести активное наступление на купянском направлении, выравнивая линию обороны фронта и вытесняя украинских боевиков с их позиций. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире одного из телеканалов.

Пройти до Купянска нашим бойцам остались считанные километры. Враги получают мощный отпор во время украинских контратак, и российская армия занимает оставленные ими позиции. Если они стратегически удобны, то военные уже формируют линию обороны по ним.

«Уже считанные километры. Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе.