Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе
При этом днем ранее им предлагали принимать решение об этом самостоятельно.
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Обязательная эвакуация населения в безопасные места объявлена в Купянском районе Харьковской области. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич.
Согласно документу, эвакуация коснется 37 населенных пунктов. Жителей призвали сохранять спокойствие.
Днем ранее, 9 августа, Канашевич обратился к жителям региона, чтобы те приняли решение об эвакуации. Он предложил им самостоятельно принять взвешенное и ответственное решение в виде выезда в «безопасные» регионы страны.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Украины хотят мира и понимают, что противостоять российской армии невозможно.
- 10 авг
- В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению
- 10 авг
- Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины
- 10 авг
- Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области
- 10 авг
- «Ни одного шанса»: снайпер ВСУ рассказал правду о будущем Украины
- 10 авг
- «Это ошибка»: в Бундестаге предупредили о риске конфликта Германии с Россией
- 10 авг
- Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении
- 10 авг
- «Толку с этого?» — пленный боевик рассказал всю правду о конфликте на Украине
- 10 авг
- Граница на замке: как российские бойцы защищают Белгородскую область от боевиков
- 10 авг
- Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в Запорожской области
- 10 авг
- Рассеяли боевиков: десантники ВС РФ отразили атаку ВСУ около Клещеевки
Читайте также
57%
1.32 106.89
1.45
Нашли ошибку?