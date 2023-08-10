Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

При этом днем ранее им предлагали принимать решение об этом самостоятельно.

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Обязательная эвакуация населения в безопасные места объявлена в Купянском районе Харьковской области. Распоряжение об этом подписал исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич.

Согласно документу, эвакуация коснется 37 населенных пунктов. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Днем ранее, 9 августа, Канашевич обратился к жителям региона, чтобы те приняли решение об эвакуации. Он предложил им самостоятельно принять взвешенное и ответственное решение в виде выезда в «безопасные» регионы страны.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Украины хотят мира и понимают, что противостоять российской армии невозможно.

Тема:
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