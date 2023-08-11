Приложение «Авито» пропало из Google Play

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24 0

Приложение «Авито» пропало из Google Play, в App Store оно по-прежнему доступно

Приложение «Авито» пропало из Google Play

Фото: Depositphotos / leungchopan

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Текущие пользователи сервиса без перебоев работают с последней загруженной версией.

Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из Google Play. Как рассказали представители компании в интервью корреспонденту РИА Новости, это связано с очередной партнерской интеграцией. При этом в App Store все еще можно найти и установить программу, а действующие пользователи работают с последней загруженной версией без перебоев.

«В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации», — сказали в «Авито».

Как отметили сотрудники сервиса, по результатам обращения в службу поддержки Google Play они подтвердили, что причина была в интеграции. Разработчики уже устранили проблему и отправили на проверку новую версию приложения. Компания ожидает решения вопроса — публикации в магазине и возобновления доступа.

«Авито» является лидером среди российских коммерческих онлайн-платформ, а также крупнейшей IT-компанией в стране. В приложении и на сайте можно разместить объявление о покупке/продаже товаров и услуг, в рамках приложения работает доставка по РФ и другие опции. В данный момент на площадке более 150 миллионов активных объявлений, сервис используют до 60 миллионов пользователей в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google Play удалил приложения подпавших под санкции США российских банков.

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