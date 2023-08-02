Google Play удалил приложения подпавших под санкции США российских банков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Google Play удалил приложение банка «Юнистрим»

Google Play удалил приложения подпавших под санкции США российских банков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Каких кредитных организаций это коснулось?

Приложения подпавших в июле под санкции США российских банков пропали из Google Play. Маркет принял решение об их удалении в среду, 2 августа.

Так, недоступны стали приложения кредитных организаций Локо-банк, «Солидарность», «Юнистрим», «Петербургский социальный коммерческий банк» (ПСКБ), а также Тинькофф Банк, об удалении которого из Google Play стало известно прежде.

Клиенты уже начали переживать — что делать и как быть? Ведь у Тинькофф Банка нет физического офиса. Оказалось, все не так страшно. «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» все еще работают в штатном режиме.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из самых крупных банков Швейцарии Julius Baer перестанет обслуживать россиян.

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