Состоялся запуск первой в истории современной России миссии к Луне

С космодрома Восточный запущена ракета с автоматической станцией «Луна-25»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Последняя экспедиция на Луну была запущена 50 лет назад.
Стартовал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. Эта миссия на Луну стала первой для истории современный России. Прежде отечественную станцию «Луна-24» отправляли в 1976 году.
Есть информация, что ракета уже отработала в штатно, разгонный отделился от третьей ступени и в настоящее время ведет станцию на траекторию перелета к Луне.
«Луна-25» станет первой, кто совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.
Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Основная цель экспедиции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, посадка первого отечественного аппарата, который отправился на естественный спутник Земли, ожидается 21 августа.
Ранее 5-tv.ru писал, что в «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты.
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