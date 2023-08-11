Состоялся запуск первой в истории современной России миссии к Луне

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Полина Долгова
Полина Долгова 78 0

С космодрома Восточный запущена ракета с автоматической станцией «Луна-25»

Состоялся запуск первой в истории современной России миссии к Луне

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Последняя экспедиция на Луну была запущена 50 лет назад.

Стартовал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный. Эта миссия на Луну стала первой для истории современный России. Прежде отечественную станцию «Луна-24» отправляли в 1976 году.

Есть информация, что ракета уже отработала в штатно, разгонный отделился от третьей ступени и в настоящее время ведет станцию на траекторию перелета к Луне.

«Луна-25» станет первой, кто совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности.

Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Основная цель экспедиции — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, посадка первого отечественного аппарата, который отправился на естественный спутник Земли, ожидается 21 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты.

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