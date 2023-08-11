Поехали! В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Борисов: «Луну-26» запустят в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028 году

Поехали! В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Предыдущая станция — советская «Луна-24» — была запущена в 1976 году.

Запуск нового космического аппарата «Луна-26» планируется в 2027 году, в то время как «Луну-27» хотят запустить в 2028, а «Луну-28» только после 2030-го года. Этой информацией поделился генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы», — заявил Борисов в интервью.

Минувшей ночью была успешно запущена станция «Луна-25», она должна приземлиться на спутник Земли 21 августа. Прилунение произойдет в месте, где еще никогда станция не совершала посадку, в районе Южного полюса.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию с запуска.

+18° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

6:16
Лавочка прикрыта? Новые ограничения для электросамокатов в Санкт-Петербурге
6:00
Враг повержен: лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
Дональд Трамп уверен, что Джо Байден сошел с ума: «Ведет нашу страну в ад»
5:36
Поехали! В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты
5:20
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
5:15
В Подмосковье проходит программа для молодых бизнесменов «Я в деле»

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Получит квартиру за 90 миллионов? Что известно о наследнице Веры Васильевой
«Страна такая огромная»: Ирина Безрукова поддерживает оцифрованные спектакли
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку