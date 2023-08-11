Украина до начала СВО получила оружие от 20 стран, включая НАТО

Украина до начала российской специальной военной операции получила оружие от 20 стран, включая 16 членов НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — добавили в СК.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.