Украина до начала СВО получила оружие от 20 стран, включая НАТО
Западные государства до сих пор продолжают поддерживать преступный киевский режим.
Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder
Украина до начала российской специальной военной операции получила оружие от 20 стран, включая 16 членов НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — добавили в СК.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться.
- 11 авг
- Кошмар боевиков: российские танки Т-90М громят отряды ВСУ в зоне спецоперации
- 11 авг
- На Украине сообщили о взрывах в Киеве
- 11 авг
- СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко
- 11 авг
- На купянском направлении зафиксировали активизацию СБУ
- 11 авг
- «Сумасшедшие»: конфликт Польши и Белоруссии приведет к третьей мировой
- 11 авг
- Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
- 11 авг
- Враг повержен: лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 авг
- Российские бойцы военным штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ
- 11 авг
- Вучич исключил победу Запада на Украине
- 11 авг
- Новая модернизация автомата Калашникова АК-12: как развивается оружие в России
Читайте также
73%
-0.12 107.16
0.27
Нашли ошибку?