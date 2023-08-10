Боевики ВСУ отступили из Урожайного, неся потери

В данной точке неонацисты удержаться не смогли.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из населенного пункта Урожайное после неудачной попытки там закрепиться. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, неонацисты пробыли в точке недолго, по ним были нанесены удары при помощи артиллерии и авиации.
«Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — добавил Пушилин в эфире телеканала.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в Харьковской области.
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