Исторический момент: чем «Луна-25» будет заниматься на спутнике Земли

Многое сейчас звучит как научная фантастика, но и в советский проект когда-то верилось с трудом.

Россия впервые за почти полвека отправила на Луну межпланетную станцию для изучения поверхности спутника Земли. Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области.

В «Роскосмосе» сообщили, что автоматическая станция уже на управлении после отделения от разгонного блока «Фрегат». За историческим моментом наблюдал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

За десять минут — продувка системы, каждый этап запуска эхом громкоговорителей разносится по космодрому. Десятки зрителей ждут события, которое даже раз в жизни своими глазами увидит не каждый.

«Когда мы увидим воочию сам запуск, это будет, конечно, потрясающе. Это ожидание того, что мы увидим, конечно, дорогого стоит», — рассказала одна из зрительниц.

А вот Даша Арсеньева видела даже как ракету готовили к старту. Медленно, так, чтобы специалисты успевали за ней пешком, вывезли на стартовый стол по железной дороге из монтажно-испытательного корпуса.

Талантливая девочка участвовала в заседании наблюдательного совета платформы «Россия страна возможностей» и рассказала президенту о своей мечте — увидеть запуск.

«Здесь лисы бегают на космодроме Байконур. Это такой как символ», — говорит Арсеньева.

И сразу попала на такое событие: на борту «Союза» — первая межпланетная станция. «Луна-25» — отечественная разработка НПО имени Лавочкина.

Что известно о первой автоматической станции

В заправленном виде весит 1605 килограммов, 1000 из них — топливо. Конструкционно делится на две части: верхняя — силовая, с источником питания и радиатором, к которой прикреплена сотовая панель солнечных батарей со служебной аппаратурой и научными приборами.

Нижняя часть — посадочное устройство, с особыми мягкими амортизационными опорами, которые гарантируют легкое касание при прилунении. Вот он — момент, которого почти полвека с последней лунной миссии ждала отечественная космонавтика.

Яркая вспышка разгонного блока «Фрегат» озаряет рассветное небо. «Союз-2» отрывается от земли, конечная точка маршрута — естественный спутник Земли.

Фактически это автономная лаборатория, которая должна передать на Землю ценнейшие научные данные — о рельефе, магнитном поле и о том, какая на Луне вода, и сколько ее.

«Сегодня знаковое событие. После 46 лет мы возвращаемся к реализации нашей лунной программы. Особенно важно, что это новая страница в освоении Луны. Может быть, практического освоения Луны. Эту работу мы будем проводить вместе с нашими китайскими коллегами. Это старт первой фазы долгосрочной лунной программы», — заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Аппарат будет в пути около десяти дней. После выхода на околоземную орбиту «Луна-25» с помощью разгонного блока «Фрегат» перейдет на траекторию перелета к Луне.

На это уйдет от 4,5 до 5,5 суток: сначала станция выйдет на приполярную окололунную орбиту, затем перейдет на предпосадочную — это 100 километров от поверхности. Только после этого совершит мягкую посадку.

На Луне сосредоточены запасы редкоземельных металлов, которые можно добывать. Можно построить космодром для полетов на Марс и Венеру — физика на спутнике Земли такая, что старты отсюда будут дешевыми и эффективными.

«Нет ничего невозможного, поэтому я надеюсь, что это когда-то произойдет. Действительно, мы мечтаем, что будут построены лунные базы и что так же, как и сейчас космонавты живут и работают на МКС, они будут жить и работать на поверхности луны», — отметила заведующая научно-экспозиционным отделом истории ракетно-космической техники Государственного музея истории космонавтики имени К. Циолковского Ирина Селюнина.

Перспективы развития лунной программы

Звучит как научная фантастика, но и в советский проект когда-то верилось с трудом. Хотя именно наши роботизированные лунные станции первыми в мире развили вторую космическую скорость, сделали первые снимки темной стороны Луны, доставили на землю лунный грунт.

Проект «Луна-25» впервые в истории прилунится в одном из кратеров южного полюса. Именно здесь, считают ученые, сосредоточены запасы воды.

Космодром Восточный — первый гражданский — стал основной стартовой площадкой для ракетоносителей «Союз». А сейчас здесь достраивают еще и этот стартовый стол под суперсовременные ракеты «Ангара», которые в перспективе должны заменить тяжелый «Протон».

Первые тестовые страты запланированы уже на этот год. На «Ангару» у покорителей Луны огромные планы — грузоподъемность у нее намного больше «Союза».