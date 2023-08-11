В Белгородской области задержаны руководители ЖКХ по делу о взятках

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 147 0

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.

В Белгородской области задержаны руководители ЖКХ по делу о взятках

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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В Белгородской области задержаны руководители ЖКХ и Центра экологической безопасности. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, близкий к ситуации.

По его информации, преступная группа организовала схему по получению взяток на постоянной основе от коммерческих структур в особо крупном размере. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу.

Возможно, задержания связаны с ранее возбужденным уголовным делом против заместителя губернатора региона Константина Полежаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков был задержан со стрельбой у здания администрации.

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