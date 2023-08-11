Новую крупнокалиберную винтовку «Астарта» представят на форуме «Армия-2023»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Оружие по показателям превосходит все предыдущие образцы.

Новую крупнокалиберную винтовку «Астарта» представят на форуме «Армия-2023»

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Новую крупнокалиберную винтовку «Астарта», превосходящую предыдущие образцы, представят на форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», производящем данный вид оружия.

Отмечается, что «Астарта» превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96.

«Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка», — добавляется в сообщении холдинга.

Международный военно-технический форум, который запланирован на 14–20 августа 2023 года, пройдет в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена.

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