Чтобы не сгореть заживо: появились шокирующие кадры с полыхающих Гавайев

Огонь уже практически уничтожил популярный курорт Лахайна.

Появились пугающие кадры с Гавайев, на которых жители острова, так и не дождавшись помощи, бросаются в океан, чтобы не сгореть заживо. Жертвами лесных пожаров там стали уже как минимум 55 человек.

Огонь практически уничтожил популярный курорт Лахайна — сгорели больше двух тысяч домов. С острова эвакуированы десятки тысяч жителей и туристов.

Сейчас пункты временного размещения переполнены. Справиться со стихией из-за сильного ветра до сих пор не удается.

Для помощи пострадавшим Вашингтон пообещал выделить 12 миллиардов долларов. Но сумма ущерба, как отмечается, может быть куда больше.

Ранее 5-tv.ru показал видео чудовищных лесных пожаров на Гавайях.