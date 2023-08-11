Чтобы не сгореть заживо: появились шокирующие кадры с полыхающих Гавайев

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Число жертв лесных пожаров на Гавайях возросло до 55

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jack Truesdale; 5-tv.ru

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Огонь уже практически уничтожил популярный курорт Лахайна.

Появились пугающие кадры с Гавайев, на которых жители острова, так и не дождавшись помощи, бросаются в океан, чтобы не сгореть заживо. Жертвами лесных пожаров там стали уже как минимум 55 человек.

Огонь практически уничтожил популярный курорт Лахайна — сгорели больше двух тысяч домов. С острова эвакуированы десятки тысяч жителей и туристов.

Сейчас пункты временного размещения переполнены. Справиться со стихией из-за сильного ветра до сих пор не удается.

Для помощи пострадавшим Вашингтон пообещал выделить 12 миллиардов долларов. Но сумма ущерба, как отмечается, может быть куда больше.

Ранее 5-tv.ru показал видео чудовищных лесных пожаров на Гавайях.

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