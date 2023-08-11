Под угрозой все: хакеры придумали новый способ кражи паролей

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Хакеры начали использовать нейросети для кражи паролей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Emil Janssen via www.imago; 5-tv.ru

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Как можно обезопасить себя от злоумышленников?

Хакеры научились красть пароли пользователей через микрофон для прослушки. О новом способе мошенничества предупреждают «Известия».

Как пишет издание, британские ученые провели исследование и выяснили — распознать текст легко по звуку клавиш. У каждой он оригинальный.

Какие именно кнопки нажимались, подскажет нейросеть — с точностью до 95%. Похожим образом можно воровать пароли через звонки в таких сервисах, как Zoom или Skype.

Лучшей защитой от акустической кражи исследователи считают биометрический способ авторизации. Например, по отпечатку пальца.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить смартфон от взлома. Дело в том, что хакеры создали новую угрозу для владельцев смартфонов Android. Троянец Rasket позволяет им получить доступ к личным данным пользователя.

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