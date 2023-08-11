Суд продлил арест экс-возлюбленному Волочковой на два месяца

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 47 0

Сергей Кузнецов проходит по делу об избиении жены.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Бывшему возлюбленному Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест за избиение жены. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Суд принял решение оставить его под стражей еще на два месяца. Прежде арест уже продлевали — до 14 августа.

Известно, что в начале мая мужчина избил свою 28-летнюю супругу. По словам Кузнецова, он не пытался скрыться с места преступления, а сам вызвал скорую и два дня провел с женой в больнице. Также он согласился сотрудничать со следствием.

Что стало причиной ссоры между супругами — точно не известно, но, по некоторым данным, скандал произошел на почве ревности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова рассказала об агрессии со стороны арестованного экс-любовника.

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