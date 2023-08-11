Илон Маск согласовал место боя с Марком Цукербергом

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о месте проведения поединка. Об этом сообщил основатель Tesla в социальной сети X (бывшая Twitter. — Прим. ред.).

«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», — написал он.

Таким образом, по его словам, бой состоится в «античном Риме». Его трансляция будет вестись в социальных сетях.

Прежде стала известна дата поединка двух самых популярных миллиардеров мира. Цукерберг сообщил, что назначил бой с Маском на 26-е августа, однако тот все еще не подтвердил это число.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск допустил, что проиграет в бою с Цукербергом из-за своего веса.