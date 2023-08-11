Лечили, да не вылечили: женщина отсудила у стоматологии миллион рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

В Петербурге женщина отсудила у стоматологии более миллиона рублей за лечение

Лечили, да не вылечили: женщина отсудила у стоматологии миллион рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге одной женщине удалось невероятное — она отсудила у частной стоматологической клиники более миллиона рублей в качестве компенсации за некачественное лечение нижнего ряда зубов. Об этом инциденте сообщает пресс-служба города.

В 2021 году пострадавшая обратилась к врачам из-за отсутствия нижних зубов, в стоматологии ей сделали хорошее предложение — комплексное лечение всего за 147 тысяч рублей. Разумеется, она тут же согласилась, и на радостях даже не заключила договор об оказании услуг.

После процедуры лицевые мышцы женщины начали болеть, во время пережевывания пищи во рту возникали маленькие язвочки. Ей пришлось срочно обращаться в другие клиники, чтобы избавиться от болезненных ощущений.

Пострадавшая обратилась в суд, который успешно выиграла. Суд обязал стоматологию выплатить женщине в качестве морального ущерба миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасно нежелание мужчин посещать врачей.

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