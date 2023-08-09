Пока петух не клюнет: опасно ли нежелание мужчин посещать врачей

Как комплексные обследования способны уберечь представителей сильного пола от многих проблем?

Мужчины должны учиться перебарывать нежелание посещать врачей, им следует серьезней относиться к необходимости регулярно проходить обследования. Об этом заявил врач андролог-уролог Тембулат Индароков.

Специалист объяснил, что проводить ежегодный чек-ап всего организма — вопрос первой важности. Мужчины обязательно должны проходить лабораторную и инструментальную диагностики, а также консультироваться у физиотерапевта, кардиолога, оториноларинголога, стоматолога, офтольмолога, невролога и уролога, передает издание «Страсти».

Индароков выделил важные процедуры: ЭКГ, рентген грудной клетки, УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ), общий анализ крови, общий анализ мочи, микроскопическое исследование отделяемого из уретры.

Обследования помогают выявить бессимптомные заболевания на ранних стадиях: простатит, аденому простаты, пиелонефрит. Если своевременно не лечить половые инфекции, они могут серьезно повлиять на репродуктивную систему, в том числе повышая риски развития бесплодия.

По мнению врача, мужчинам следует посещать уролога каждый год. Диагностика занимает всего лишь 1,5 часа и состоит из стандартных исследований:

УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства

УЗИ предстательной железы трансректальное.

Не менее важно помнить и о гормонах щитовидной железы. Если с этим есть проблемы, могут портиться зрение, выпадать волосы и расти вес — курс лечения в таком случае пропишет врач после проверки гормонального фона.

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