В «Калашникове» рассказали о разработке ракеты «Вихрь» для БПЛА

Работа в этом направлении уже ведется совместно с конструкторами беспилотных средств.

Управляемую ракету «Вихрь» планируют интегрировать в боевые дроны. По словам президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, работа в этом направлении уже ведется совместно с конструкторами беспилотных средств.

«В том направлении развития, которое мы сейчас видим, в том тренде развития беспилотной авиации как носителя управляемого вооружения, это очень важное и перспективное направление. То есть мы как производители вооружения в этом заинтересованы и видим в этом серьезный потенциал», — отметил он.

Усовершенствуют и сам легендарный автомат Калашникова. У него, например, появится перекидной прицел, отдельный для каждой дистанции стрельбы. Сейчас завершаются испытания, и уже в скором времени новинку запустят в производство.

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