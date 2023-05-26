В лучших традициях: чем новая российская винтовка СВЧ лучше используемой ВСУ Barret

На вооружение ВС РФ поступила снайперская винтовка Чукавина, пришедшая на смену легендарной предшественнице разработки Драгунова. Об особенностях нового оружия 5-tv.ru расспросил военного эксперта.

Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) поступила на вооружение ВС РФ. Она пришла на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД).

В связи с этим 5-tv.ru попросил военного эксперта Юрия Кнутова рассказать о преимуществах нового оружия, а также сравнить его с натовской снайперской винтовкой Barret. Последние сейчас активно используют боевики ВСУ.

Главные особенности СВЧ

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«Это более современная снайперская винтовка. В стандартном варианте она на десять сантиметров короче винтовки Драгунова, что значит легче. Имеются планки Пикатинни, которые позволяют устанавливать любые навесные приборы. Кроме того, она полуавтоматическая», — рассказал Юрий Кнутов.

Снайперские винтовки Чукавина выпускаются в нескольких вариантах, что позволяет стрелять из них патронами разных видов. Так, есть вариация для ведения огня привычными патронами от винтовки Драгунова. Есть вариант СВЧ, позволяющий использовать боеприпасы от винтовок НАТО. Но самое главное — специальный ствол для стрельбы патронами Магнум. Последние могут пробить даже защиту легкой бронетехники.

«В обычном исполнении за счет того, что винтовка не такая длинная, она хорошо применима в бою как в полевых, так и в городских условиях. Прицельная дальность — примерно 1200 метров. Магазины разные могут быть — от 5 до 20 патронов. Приклад эргономичный используется, который очень удобен. Можно подстроить его конкретно под себя и за счет этого более точно и более удобно вести огонь», — объяснил военный эксперт.

Самое главное — снайперская винтовка Чукавина бьет точнее СВД: кучность стрельбы у нее выше примерно в три-пять раз.

Чем российская СВЧ лучше натовской Barret

Последняя модификация снайперской винтовки Barret M107A1 вышла в 2011 году. www.globallookpress.com / imago stock& people

«Она не уступает винтовкам Barret, которые широко применяются снайперами Украины и достаточно неплохо себя зарекомендовали. То, что сейчас придут наши винтовки, не уступающие натовским образцам, это очень позитивный момент», — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

По словам эксперта, при сопоставимых тактико-технических характеристиках снайперская винтовка Чукавина стоит намного дешевле, чем натовская Barret. Последняя при своей большой цене еще и довольно капризна. У СВЧ проблем с надежностью нет — во многом из-за традиций и опыта разработчиков российского стрелкового оружия.

«Могут ли быть доработки потом? Могут. По мере эксплуатации в войсках могут накопиться какие-то пожелания, поэтому могут быть осуществлены определенные изменения. Но это со временем», — подытожил Юрий Кнутов.

В мае прошлого года 5-tv.ru сообщал, что российские спецназовцы в зоне СВО получили новейшие снайперские винтовки «Жнец». А также публиковал комментарий военного эксперта Виктора Литовкина об особенностях этого оружия.