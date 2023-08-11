Экономика России выросла после четырех кварталов в минусе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 4,9% — это максимум за 1,5 года

Экономика России выросла после четырех кварталов в минусе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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В данный момент мы наблюдаем активное и последовательное восстановление роста.

Росстат представил отчет с оценкой роста экономики России за второй квартал 2023 года, он составил 4,9% после снижения в первом квартале на 1,8%. Ведомство сообщает, что наблюдается последовательное и активное восстановление роста.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%», — заявили в Росстат.

Оценка ВВП основывается на оперативных отчетах ряда средних и крупных предприятий нефинансового экономического сектора. Самый большой рост отмечается в оптовой торговле, обрабатывающих производствах и в пассажирообороте.

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