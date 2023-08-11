Умер конькобежец Сергей Буянов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

Он был мужем известной российской фигуристки и заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Елены Водорезовой.

Умер конькобежец Сергей Буянов

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер российский бывший конькобежец Сергей Буянов, муж знаменитой фигуристки, заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Елены Водорезовой. О его смерти в беседе с изданием РИА Новости сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

«Да. К сожалению, это так», — ответил он на вопрос о кончине Буянова.

Также он отметил, что Сергей Буянов ушел из жизни после долгой болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что объединяет смерти Ирины Мирошниченко, Александра Колкера и Леонида Володарского.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

0:37
WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США
0:19
Кланялась и дарила цветы: история дружбы внучки Брежнева и Ирины Мирошниченко
0:01
В США сообщили, сколько еще будет продолжаться конфликт на Украине
23:43
Самые странные традиции на Древней Руси: разводы, измены и приготовление детей
23:25
Умер конькобежец Сергей Буянов
23:07
Путь в НАТО: Украина обсудила с Британией гарантии безопасности

Сейчас читают

Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа
Бойцы «Ахмата» громят ВСУ — эксклюзивные кадры с передовой
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку