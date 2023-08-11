Умер конькобежец Сергей Буянов

Умер российский бывший конькобежец Сергей Буянов, муж знаменитой фигуристки, заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Елены Водорезовой. О его смерти в беседе с изданием РИА Новости сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

«Да. К сожалению, это так», — ответил он на вопрос о кончине Буянова.

Также он отметил, что Сергей Буянов ушел из жизни после долгой болезни.

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