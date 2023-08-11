Причина одна: что объединяет смерть Мирошниченко, Колкера, Володарского
Август унес жизни многих знаменитостей из-за жары
Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan
Врач раскрыл общую закономерность.
Удивительно, но в августе этого года из жизни ушло очень много знаменитостей. Умерли народные артистки СССР Юлия Борисова и Вера Васильева, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, композитор Александр Колкер, актер дубляжа Леонид Володарский. Но почему так много людей покинуло этот мир в августе? Об этом рассказало издание KP.RU.
Дело в том, что многие из умерших были пожилыми людьми. А этот август выдался безумно жарким. Для людей солидного возраста такая погода очень опасна. Об этом рассказал изданию врач-гериатр Валерий Новоселов.
«Уязвимость старого и/или больного человека перед высокими температурами хорошо известна врачам. Министерства здравоохранения ряда европейских стран уже в жару 2003 года организовали контроль за показателями смертности. И установили связь между избыточной смертностью населения и высокой температурой», — рассказал доктор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что крестница Веры Васильевой назвала возможную причину смерти народной артистки.
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