Российские самолеты подверглись воздействию систем наведения в Сирии

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

МО России: четыре самолета ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения

Российские самолеты подверглись воздействию систем наведения в Сирии

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Бортовые системы безопасности сработали в штатном режиме.

При выполнении планового полета в районе военной базы международной коалиции Эт-Танф в сирийской провинции Хомс два российских Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию систем наведения. Соответствующей новостью поделился руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС. В Минобороны РФ подчеркнули, что бортовые комплексы обороны сработали в автоматическом режиме.

«Двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — подчеркнули в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что российские самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35. Отмечается, что самолеты принадлежат антитеррористической коалиции, которую возглавляет США. Российские военные подчеркнули, что подобные действия ведут к обострению обстановки в воздушном пространстве страны.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько дней назад американские БПЛА MQ-9 опасно сближались с самолетами Су-35 в небе над Сирией. Отмечается, что российские летчики предприняли все действия, чтобы не допустить столкновения.

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