Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотники MQ-9 так называемой коалиции США дважды опасно сближались с российскими самолетами Су-35 в небе над Сирией. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Инцидент произошел 5 августа. В первый раз в районе населенного пункта Ракка. Тогда сближение беспилотника и самолета составило менее 500 метров по высоте. Во второй раз — в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб. Тогда уже было зафиксировано опасное сближение трех MQ-9 с Су-35. Сближение составило менее 100 метров по высоте.

Кулить указал, что полеты беспилотников коалиции в вышеупомянутых районах не были деконфликтованы. Российские летчики своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с дронами.

«Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции», — отметил Кулить.

Как писал 5-tv.ru, 5 августа Су-30 подняли в небо из-за летевшего к границам РФ американского беспилотника. Воздушную цель идентифицировали как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Нарушения госграницы не было допущено.