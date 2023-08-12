WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Вашингтон не раз обращается к Каиру с этим призывом, но египетские власти поставлять оружие Киеву не планируют.

WSJ: Египет отказывается вооружать Украину, несмотря на давление США

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / CHROMORANGE

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Египет не реагирует на давление, которое оказывают Соединенные Штаты Америки (США) и отказывается поставлять оружие киевскому режиму. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Министр обороны Америки обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой вооружить Украину «до зубов» еще в марте 2023 года. Однако реакции от Египта никакой не последовало. Позже в различных дипломатических беседах Каир ясно дал понять — страна помогать Киеву не намерена.

Журналисты отмечают, что США просили передать киевскому режиму системы ПВО, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Египет заключил контракт на покупку российской пшеницы.

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