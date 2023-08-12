Вашингтон также принял решение о разрыве соглашения по поставкам стали из РФ в США.

Новые санкции США против России совершенно безрезультативны. Это заявление опубликовал посол РФ Анатолий Антонов 11 августа в Telegram-канале МИД РФ.

Он также акцентировал внимание на том, что антироссийские санкции не смогли разрушить экономику нашей страны, поэтому российское население с уверенностью смотрит в будущее.

«Тем временем государства за пределами пресловутого „золотого миллиарда“ лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — опубликовано сообщение.

Новые санкции не угрожают экономике России, поскольку они скорее служат для того, чтобы сгладить углы в американском обществе на фоне роста недовольства населения политикой Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что необъективная оценка сил ВСУ перед контрнаступлением стала подарком Путину.