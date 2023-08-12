«Провал ограничительной политики США»: посол Антонов о новых санкциях против РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Антонов: санкции США подтверждают ненадежность американоцентричной системы

«Провал ограничительной политики США»: посол Антонов о новых санкциях против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Новые санкции США против России совершенно безрезультативны. Это заявление опубликовал посол РФ Анатолий Антонов 11 августа в Telegram-канале МИД РФ.

Он также акцентировал внимание на том, что антироссийские санкции не смогли разрушить экономику нашей страны, поэтому российское население с уверенностью смотрит в будущее.

«Тем временем государства за пределами пресловутого „золотого миллиарда“ лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — опубликовано сообщение.

Новые санкции не угрожают экономике России, поскольку они скорее служат для того, чтобы сгладить углы в американском обществе на фоне роста недовольства населения политикой Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что необъективная оценка сил ВСУ перед контрнаступлением стала подарком Путину.

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