Матвеев и Боярская: сценарий нового «Триггера» и лучший отдых на Алтае

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 112 0

Матвеев и Боярская показали фанатам отдых на Алтае и новый сценарий «Триггера»

Матвеев и Боярская: сценарий нового «Триггера» и лучший отдых на Алтае

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звездная пара живет в палатках среди живописных гор, озер, и водопадов.

В перерывах между ходьбой при помощи палок в спортивной одежде по горной местности и сном в палатках, Максим Матвеев занят чтением сценария к продолжению популярного сериала Триггер. Актер вместе с супругой Елизаветой Боярской выложили в соцсети фото из путешествия по Алтаю. На одном из таких фото запечатлен сценарий нового «Триггера».

Судя по невероятной красоты пейзажам, местность в которой отдыхает пара довольно безлюдна: только горы, леса, водопады и озера.

«Без связи, перезагрузка, наедине с природой», — прокомментировал Матвеев.

Сериал «Триггер» режиссера Александра Ремизова о необычном психотерапевте вышел в феврале 2020 года. Премьера второго сезона состоялась на «Кинопоиске» в 2022 году. Продолжение сериала выйдет как полнометражная картина, премьера которой запланирована на 2023 год.

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская познакомились на пробах фильма «Не скажу». После съемок фильма они поженились. У супругов есть двое сыновей — 11-летний Андрей и четырехлетний Григорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Максим Матвеев заявил что вернется в театр.

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