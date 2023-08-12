Последние аплодисменты: гроб с телом Васильевой вынесли из театра Сатиры

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 61 0

Гроб с телом Веры Васильевой под аплодисменты вынесли из театра Сатиры

Последние аплодисменты: гроб с телом Васильевой вынесли из театра Сатиры

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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После панихиды знаменитость похоронят на Новодевичьем кладбище.

Гроб с телом народной артистки и лауреатом Сталинской премии Верой Васильевой вынесли под громкие аплодисменты из стен здания театра Сатиры. В нем женщина прослужила с 1948 года — 75 лет. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. Любимица миллионов скончалась на 98-м году жизни.

После того как объявили о завершении гражданской панихиды, зал встал и аплодировал еще несколько минут, отдавая дань таланту актрисы. Передает корреспондент 5-tv.ru, побывавший на прощании.

Слова памяти со сцены театра произнесли: российский актер Юрий Васильев, бывший художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, актриса Алена Яковлева, названная дочь Дарья Милославская и многие другие. Присутствующие несли цветы и венки к гробу Васильевой. Были те, кто не мог сдержать слез.

В Храме Христа Спасителя состоится отпевание. Затем гроб с телом Васильевой отвезут на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны.

О кончине Веры Васильевой стало известно 9 августа. О трагическом событии рассказала ее крестница Дарья Милославская. Она сообщила, что последние дни звезда театра проводила с близкими на подмосковной даче. Ночью женщине стало плохо. Милославская считает, что причиной стала жара, которая в итоге и привела к скоропостижной смерти актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал, что названная дочь Васильевой расплакалась возле гроба.

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