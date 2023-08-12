Не смогла сдержаться: названная дочь Васильевой расплакалась возле гроба

Женщина была рядом с артисткой до последней минуты.

Проводить в последний путь народную артистку СССР и лауреата Сталинской премии Веру Васильеву пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники актрисы. Гражданская панихида прошла в театре Сатиры, в котором женщина прослужила с 1948 года — 75 лет. Актриса скончалась на 98-м году жизни.

Как стало известно 5-tv.ru, на прощание со знаменитостью пришла крестная дочь Диана Милославская. Возле гроба названной матери, женщина не смогла сдержать слез. Она была с Васильевой до конца. Последние дни артистка проводила время с ней на подмосковной даче. Ночью Васильевой стало резко плохо. Милославская считает, что причиной ухудшения самочувствия стала жара, которая в итоге и привела к скоропостижной смерти звезды театра.

Прямая трансляция церемонии прощания с Верой Васильевой в театре Сатиры

Слова прощания со сцены произнесли: российский актер Юрий Васильев, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, актриса Алена Яковлева и многие другие. Присутствующие несли цветы и венки к гробу Васильевой.

Вера Васильева была удостоена многих почетных наград, среди них — Сталинская премия, орден Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. За всю карьеру артистка снялась в более чем 30 проектах. Также она исполняла эпизодические роли в сериалах и озвучивала героев мультфильмов.

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