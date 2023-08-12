Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

|
Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Президент выразил особую благодарность инструкторам, тренерам и педагогам.

Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин поздравил профессиональных спортсменов и работников сферы физической культуры с Днем физкультурника. Поздравительная обращение опубликовала на сайте Кремля.

Российские власти уделяют особое внимание развитию массового физкультурного движения. По всей территории нашей необъятной родины строятся комплексы, ледовые дворцы и стадионы.

В своей телеграмме российский лидер обратил внимание на мероприятия, которые способствуют популяризации спорта и воспитывают новых чемпионов и рекордсменов. Среди них: «Лыжня России», «Кросс нации», а также «Сельские спортивные игры».

Президент поблагодарил инструкторов, тренеров и педагогов, а также специалистов сферы физической культуры. В этому году отмечается 100-летний юбилей создания государственной системы управления в данной отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза безопасность в информационном пространстве.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
98.21
0.93 107.97
0.81
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 год...

Последние новости

15:46
Момент крушения Су-30 под Калининградом попал на видео
15:44
«Вшестером разогнали»: несколько российских бойцов обратили в бегство взвод ВСУ
15:15
«Это более, чем ценно»: открылась выставка МХТ Чехова, приуроченная к юбилеям
14:48
Самолет Су-30 разбился в Калининградской области
14:46
Как королева: Вера Васильева будет похоронена в роскошном гробу
14:39
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Сейчас читают

МО РФ: ВСУ предприняли попытку ударить по Крымскому мосту ракетой С-200
Не смогла сдержаться: названная дочь Васильевой расплакалась возле гроба
Тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку