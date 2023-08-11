Путин обсудил с членами Совбеза безопасность в информационном пространстве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Собрание проходило в Кремле.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.

В ходе собрания он предложил обсудить работу в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности России в современных условиях.

«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас», — отметил российский лидер.

На прошлой неделе Путин обсудил с членами Совбеза вопросы укрепления внутренней стабильности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон, Агентство национальной безопасности (АНБ) и киберцентр США в Таллине организуют кибератаки на российскую критическую информационную структуру под флагом Украины.

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