Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 августа, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Мероприятие проходило в Кремле.

В ходе собрания он предложил обсудить работу в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности России в современных условиях.

«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас», — отметил российский лидер.

На прошлой неделе Путин обсудил с членами Совбеза вопросы укрепления внутренней стабильности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон, Агентство национальной безопасности (АНБ) и киберцентр США в Таллине организуют кибератаки на российскую критическую информационную структуру под флагом Украины.