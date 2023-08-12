«Мечта любого спортсмена»: Овечкин заявил о желании выходить на лед вместе с сыном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Александр Овечкин заявил, что мечтает выходить на лед вместе с сыном

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прославленный спортсмен вместе с четырехлетним наследником принял участие в матче против команды блогеров на турнире «Кубок Александра Овечкина».

Хоккеист Александр Овечкин в общении с российскими журналистами заявил, что мечтает выходить на лед вместе с сыном.

«Это мечта любого хоккеиста — выходить на лед вместе с сыном, видеть, как он растет, как он любит хоккей», — сказал спортсмен.

Перед этим звезда мирового хоккея, капитан команды НХЛ «Вашингтон» вместе со своим старшим сыном Сергеем принял участие в гала-матче против команды блогеров на турнире «Кубок Александра Овечкина» в Красногорке. В этой игре наследник Овечкина, которому буквально на днях исполнится пять лет, забросил две шайбы и отдал результативную передачу папе.

«Самое главное, он мне сказал, что ему понравилось, когда он выступал на матче звезд НХЛ, и здесь. Ему там понравилось и здесь тоже понравилось», — отметил прославленный хоккеист, говоря о сыне.

Турнир на призы Овечкина среди юных хоккеистов (до 12 лет) проходил в пятый раз. В финале ЦСКА обыграл команду «СКА-Стрельна» из Петербурга со счетом 7:2. Третье место занял «Локомотив» из Ярославля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину.

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