«Мечта любого спортсмена»: Овечкин заявил о желании выходить на лед вместе с сыном

Александр Овечкин заявил, что мечтает выходить на лед вместе с сыном
Фото, видео: 5-tv.ru
Прославленный спортсмен вместе с четырехлетним наследником принял участие в матче против команды блогеров на турнире «Кубок Александра Овечкина».
Хоккеист Александр Овечкин в общении с российскими журналистами заявил, что мечтает выходить на лед вместе с сыном.
«Это мечта любого хоккеиста — выходить на лед вместе с сыном, видеть, как он растет, как он любит хоккей», — сказал спортсмен.
Перед этим звезда мирового хоккея, капитан команды НХЛ «Вашингтон» вместе со своим старшим сыном Сергеем принял участие в гала-матче против команды блогеров на турнире «Кубок Александра Овечкина» в Красногорке. В этой игре наследник Овечкина, которому буквально на днях исполнится пять лет, забросил две шайбы и отдал результативную передачу папе.
«Самое главное, он мне сказал, что ему понравилось, когда он выступал на матче звезд НХЛ, и здесь. Ему там понравилось и здесь тоже понравилось», — отметил прославленный хоккеист, говоря о сыне.
Турнир на призы Овечкина среди юных хоккеистов (до 12 лет) проходил в пятый раз. В финале ЦСКА обыграл команду «СКА-Стрельна» из Петербурга со счетом 7:2. Третье место занял «Локомотив» из Ярославля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину.
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