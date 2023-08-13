В Турции сообщили о возможной встрече Путина и Эрдогана в августе

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят возможность возобновления зерновой сделки.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Очная встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в конце августа или в начале сентября. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Однако официально о встрече лидеров двух государств не сообщалось. По данным корреспондента телеканала, предполагается, что Владимир Путин посетит Турцию. Однако не исключается и вариант, при котором Эрдоган отправится в Россию.
Основной темой встречи называют варианты возобновления зерновой сделки. РФ вышла из соглашения в середине июля из-за невыполнения Украиной и Западом ее требований.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Лидер страны обсудил работу в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности России в нынешних условиях.
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