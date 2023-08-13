Иллюстрация украинского нацизма: спикер-трансгендер ВСУ заявила, что «русские — не люди»

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Спикер-трансгендер ВСУ Эштон-Чирилло назвала шуткой отказ считать русских людьми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правда потом представитель обороны сил Украины заявила, что это была всего лишь «шутка».

Спикер ВСУ для англоязычной аудитории, а это трансгендер из США, Сара Эштон-Чирилло на этой неделе заявила, что не считает русских за людей.

«В чем разница между нами и ими? Кроме того, что мы под этим флагом сражаемся за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они — нет», — сказала Сара Эштон-Чирилло.

Потом она объяснила, что, мол, это шутка такая была, и не люди — это картонный солдат за ее спиной, креатив такой. Но это вполне в стиле той идеологии, что, начиная с 2014 года насаждалось в Киеве. Сначала по отношению к жителям непокорного Донбасса, а теперь и ко всем россиянам. Тут и пресловутый торт из «русского младенца» и консервы из «сепаров» — то есть из дончан и крымчан. И прочая дичь, которую пытаются выдать за новую украинскую культуру.

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