Щель между зубов: о каких проблемах со здоровьем говорят «просветы»

Стоматолог перечислил способы восстановления здоровья и красоты полости рта.

Почему появляются щели между зубами и как можно от них избавиться? Об этом рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев изданию «Страсти».

Щели между зубами возникают из-за ряда факторов. Прежде всего, это генетика. У ребенка может быть так называемый «просвет» из-за того, что он есть у его родителей.

Также щель может появиться из-за неправильного положения зубов в полости рта. Еще одна причина — потеря зубов. Тогда соседние зубы могут смещаться и мешать друг другу.

Просветы между зубами нередко появляются из-за пародонтита. Он провоцирует не только воспаление десен и кровоточивость, но и подвижность. А также потерю костной ткани, которая поддерживает зубы.

Из-за неправильного прикуса или окклюзии (соприкосновении верхних и нижних зубов — Прим. Ред.) давление распределяется неравномерно, что тоже может привести к дыркам.

Самое главное, обратиться к стоматологу и выявить первопричину. Возможно, они вызваны неправильным положением челюсти. В таком случае, врач посоветует ортодонтическое лечение, которое включает ношение брекетов, элайнеров или капп.

Например, элайнеры используют для коррекции небольших нюансов. Они незаметны при ношении и легко снимаются для приема еды и чистки.

Капы — это фиксированный протез, который покрывает переднюю часть зубов. Они широко используются для коррекции формы и положения зубов и обладают эстетической привлекательностью. Или же ортодонтическое устройство — брекеты.

Если просветы появляются из-за отсутствия соседних зубов, то стоматолог может порекомендовать установку имплантов. Также скорректировать просветы возможно при помощи виниров или косметической реставрации.

Лосев отмечает, что в таком случае необходимо обратить внимание на гигиену полости рта, так как в межзубном пространстве часто скапливается налет, который становится причиной развития, например, кариеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как женщинам сохранить красоту и здоровье как можно дольше.