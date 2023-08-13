Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Глава государства высоко оценил результаты работы всех причастных к отрасли.

Путин поздравил строителей с их профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Президент РФ Владимир Путин поздравил строителей страны в их профессиональным праздником. Его письмо с пожеланиями было опубликовано на сайте Кремля.

«В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты», — приводятся слова президента в публикации.

Путин оценил работу представителей такой нужной миру профессии, благодаря которой возводятся не только города и поселки, но и объекты промышленной, а также гражданской инфраструктуры. По его словам, российские строители сегодня работают достойно, продолжая лучшие традиции.

Глава государства назвал строителей настоящими созидателями, которые сегодня, на фоне непростой ситуации, делают вс возможное для эффективного результата.

«Строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики»,— добавил Путин.

Президент обратил внимание на то, что сегодня строители используют самые передовые технологии и разработки для наращивания жилищного строительства в разных субъектах РФ. Отдельно Путин отметил самоотверженность и смелость строителей, которые трудятся в новых регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что строительная отрасль в России бьет собственные рекорды.

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