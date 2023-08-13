Планка повышена: строительная отрасль в России бьет собственные рекорды

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Путин отметил важность развития строительной отрасли в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Уже сотни жителей страны, в том числе из новых регионов, живут в новых домах. А что насчет дорог?

Отдельно нельзя не сказать о строительстве. За прошлый год жилья в стране сдано столько, сколько никогда прежде — ни в современной России, ни в советские годы — почти 103 миллиона квадратных метров. И в этом году, судя по динамике, рекорд будет перекрыт. Главный двигатель — ипотека, отметил президент на профильной встрече накануне Дня строителя.

«С помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Так что ваша отрасль. Она имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы. Одна из важнейших задач любой семьи — это обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи. А задача государства сделать все для того, чтобы эти цели достигались. И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — сказал Владимир Путин.

Самое интересное, что впервые по метражу индивидуального жилья сдано больше, чем многоквартирного. Тут большую роль сыграла газификация регионов. Узнав, что «труба близко» — многие бросились достраивать свои дома или регистрировать уже построенное, чтобы была возможность провести голубое топливо в жилище.

Еще один крупный «полигон» для работы строителей — новые регионы, где приходиться восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и целые населенные пункты. Мариуполь, город на полмиллиона жителей превратился в одну большую стройку, в чем президент убедился лично, когда заезжал в новый российский город.

«Строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», — рассказывает гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян.

«Я почувствовал гордость за строителей. Честно скажу. Часа три мы там были, и все ведь мы же не предупреждали. Все, как в муравейнике, работают, работают, работают. Уже стемнело, и все равно люди работают и работают, все крутится, крутится», — отметил президент.

При этом Россия не отказалась и от мегапроектов. Это и расширение Байкало-Амурской магистрали, и строительство новых логистических коридоров на восток и на юг. И развитие Москвоского транспортного узла. Одна из главных строек десятилетия — новая автомобильная трасса М-12 — от Москвы до Казани. А в перспективе дальше на восток, вплоть до берега Тихого Океана. На этой неделе завершили один из самых сложных проектов — на мосту через Волгу произвели надвижку. Каркас готов, укладывают асфальт. Трассу до Казани должны открыть к Новому году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге приступили к реализации трех мегапроектов в инфраструктуре.

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